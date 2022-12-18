"Хоче щось виторгувати": опозиціонер розповів, як Лукашенко готується до розмови із Путіним

Опозиціонер Латушко каже, що наразі ситуація йде "до гіршого для білорусів сценарію".

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко напередодні запланованої на 19 грудня зустрічі із Путіним у Мінську проводить численні зустрічі зі своїм генералітетом.

Про це розповів заступник голови Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він з посиланням на дані опозиції розповів, що останніми днями Лукашенко приймав на нарадах міністра оборони, представників Ради безпеки та КДБ, інших силовиків. Вони ведуть різні дискусії, щоб сформувати позицію до майбутньої зустрічі з Путіним.

"Останніми днями від Лукашенка постійно від’їжджають автомобілі високих генералів. У нього перебуває на нарадах і міністр оборони, і представники Ради безпеки та КДБ, інші силовики. Йде дуже активне годинне обговорення рішень, що виробляються. Головна мета — вироблення позиції до майбутньої зустрічі з Путіним… Ми можемо з вами зробити чіткий висновок, що головною темою переговорів на зустрічі двох диктаторів буде воєнно-політичне питання”, — каже білоруський опозиціонер.

Він припустив, що Путін і Лукашенко щонайменше обговорять мобілізацію в Білорусі, виробництво зброї для РФ. Крім того, може йтися про створення спільної армії Білорусі та Росії і плани щодо можливого наступу на територію України з півночі.

Водночас Латушко зауважив, що наразі у Білорусі немає ознак того, що в армії Лукашенка є сформоване ударне угруповання.

"Але те, що там (на зустрічі Путіна та Лукашенка) можуть бути ухвалені певні стратегічні рішення, у цьому я практично впевнений. За це, звісно, Лукашенко захоче отримати щось, додатково виторгувати. Але поки що все йде до гіршого для білорусів сценарію", — висловив думку Латушко.

Що відомо про зустріч Путіна і Лукашенка

19 грудня російський диктатор Володимир Путін приїде до Мінська на переговори до білоруського диктатора Олександра Лукашенка. На зустрічі кремлівський очільник буде з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Також відомо, що на цих переговорах буде присутнім міністр оборони РБ Віктор Хренін.

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Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Путін буде ламати Лукашенка на відкриття другого фронту проти України, або хоча б на "дозвіл" російській армії знову атакувати Україну з білоруської території.

Своєю чергою, білоруське підпілля повідомляло, що під час перемовин диктаторів Путіна та Лукашенку “розмінною монетою” може стати можливість росіян повноцінно використовувати білоруський оборонно-промисловий комплекс для подальшої агресії проти України.

Аналітики американського Інституту вивчення війни переконані, що Путін може летіти до Лукашенка, щоб ще раз натиснути на нього та посилити інформаційну кампанію щодо можливого нового наступу російських військ з території Білорусі.

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Натоміть командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв переконаний, що Путін під час запланованого візиту до Лукашенка тиснутиме на нього, щоб Білорусь доєдналася до збройної агресії проти України.

"На наш погляд, під час цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі",— повідомив Наєв 18 грудня.

Але військовий експерт Олег Жданов також пояснює, що білоруська армія не планує воювати проти України, проте Лукашенку потрібно показати Путіну, що він готується до вторгнення.

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