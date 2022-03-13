"Хоче використати Херсон як "юридичну" основу для поділу України": посол ЄС про намагання Кремля створити "ХНР"

"Хоче використати Херсон як "юридичну" основу для поділу України": посол ЄС про намагання Кремля створити "ХНР"

Матті Маасікас прокоментував події на півдні України.

ЄС усвідомлює штучність спроб Росії створити фейкову "республіку в окупованому Херсоні. Зараз Росія намагається підтасувати факти задля того, щоби замаскувати агресію та нові спроби поділити Україну.

Про це заявив посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас.

"Треба пильно стежити за Херсоном. Спроби створити будь-які "народні республіки", "ХНР" чи що завгодно цілком відповідають російській/радянській столітній традиції створення нібито "політичних" фактів, щоб мати нібито "юридичну" основу для подальшої агресії чи поділу (країни)", - написав дипломат у Twitter.

Нагадаємо, у прокуратурі повідомили, що Росія готується провести на території Херсонської області "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки". На таку звістку зреагував голова МЗС України Дмитро Кулеба та закликав партнерів запровадити ще жорсткіші санкції проти країни-агресорки.

Мер міста запевнив, що Херсон залишиться українським.

ТСН.ua