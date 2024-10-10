Хоче за будь-яку ціну: генерал-лейтенант розповів про задум Путіна до зими

Очільник Росії Володимир Путін прагне за будь-яку ціну під час цієї літньо-осінньої кампанії до холодів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а потім рушити на Запорізькому та Миколаївському напрямках і підтягнутися на Харківському.

Про це сказав ветеран Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан в ефіі "Еспресо".

Водночас, за його словами, Силам оборони наразі вдається тримати фронт і не допускати серйозних проривів завдяки тому, що резерви ЗСУ, які підійшли на гарячі напрямки, - це досвідчені, патріотично вмотивовані командири та військовослужбовці, які дають можливість стримувати ворога та не допустити прориву, на який розраховує Путін.

"Він, звичайно, хоче за будь-яку ціну під час цієї літньо-осінньої кампанії до холодів і дощів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, отримати певний оперативний простір, а потім рушити на Запорізькому та Миколаївському напрямках і підтягнутися на Харківському", - сказав Богдан.

За його словами, тактичні позиційні бої, які точаться на окремих ділянках, є закономірним явищем і не повинні викликати паніку.

"Навпаки, це засвідчує силу, міць, готовність і рішучі наміри ЗСУ щодо кардинальної відсічі РФ", - наголосив Богдан.

Додамо, Росія може воювати ще 2-3 роки. Її економіка поки справляється. Про це раніше казав економіст Дмитро Некрасов.

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