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Хоче змусити капітулювати: Байден прокоментував запровадження Путіним "воєнного стану" в Україні

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Хоче змусити капітулювати: Байден прокоментував запровадження Путіним "воєнного стану" в Україні

Фото: Associated Press

Байден наголосив, що Україна не капітулює.

Президент США Джо Байден вважає, що запровадження Путіним на тимчасово окупованій території України "воєнного стану" є актом відчаю. 

Про це пише CNN. 

"Для мене це відображає те, що, здається, це його єдиний доступний інструмент — це жорстоке поводження з окремими громадянами України, українськими громадянами, спроба залякати їх і змусити їх капітулювати. Вони не збираються цього робити", - наголосив Байден. 

У Держдепі додали, що Росія хоче таким чином встановити контроль на територіях, де окупантів не сприймають та вороже ставляться. 

"Правда полягає в тому, що Росія не потрібна в цих регіонах, і люди в Україні відкидають незаконне вторгнення Росії та силове захоплення того, що є українською територією", - сказав заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

У США наголосили, що Росія незаконно анексувала частину України, а тому в окупантів немає ніякої юрисдикції на частково захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. 

Путін оголосив "воєнний стан" на території України

Диктатор Володимир Путін 19 жовтня оголосив про запровадження "воєнного стану" на частині окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. 

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що дії Путіна - це легалізація мародерства на території України.

Українське МЗС назвало указ Путіна нікчемним. Там наголосили, що метою окупантів є придушення опору українців. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1557
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