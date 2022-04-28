Хочемо зруйнувати міф, що РФ може продовжувати агресію без реакції світу – Байден

Президент США Джо Байден пригадав свої слова щодо реакції на війну Росії проти України.

Так, він зазначив, що ще задовго до того, як президент РФ Володимир Путін почав повномасштабний наступ, він одразу говорив про те, що Америка не відправлятиме американських солдатів для того, щоб вони воювали на території України.

Про це президент США сказав 28 квітня під час свого виступу. Втім, політик додав, що штати будуть надавати усю необхідну допомогу Україні, щоб вона встояла проти російської агресії.

"Ми хочемо зруйнувати цей міф, що вони просто можуть собі продовжувати цю агресію без реакції з боку світу. Ми будемо робити все можливе для того, щоб захистити територію НАТО, тому укріпили східний фланг НАТО. Це те, що ми сказали, що зробимо і ми це зробили. Але попри занепокоєну риторику, яку ми чуємо від Кремля, ми хочемо ще раз повторити, що ми не нападаємо на Росію. Ми хочемо допомогти Україні захистити себе від російської агресії", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше Байден зазначив, що цивілізований світ не може спостерігати за тим, як Росія знищує Україну.

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