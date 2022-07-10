Хочеш кричати – кричи: у ТрО відтепер навчають і першої психологічної допомоги

На відміну від цивільних психологів вони працюватимуть під час бойових дій та зі зброєю в руках, йдеться в ТСН.

Навчання схоже на йогу, гімнастику, медитацію одночасно. «Контроль осанки, контроль центру, контроль стійки, контроль дихання. Ви концентруєтесь. Всі наші емоції живуть в тілі.», - каже викладач учням у військовій формі і зі зброєю.

На психологічному тренінгу бійців різних спеціальностей, є і навідники і медики. Хто навчається психології з нуля, хто – перекваліфіковується. Всі вони – майбутні інструктори. «Ми не психіатри і не психологи. Ми інструктори з першої психологічної допомоги. При чому маємо це робити прямо на позиціях», - кажуть викладачі.

Такий тренінг для армійців Україні проводять вперше. «Н передовій крик - це звичайна справа. Цього не треба соромитися. Хочеться кричати – кричи», - навчають тут.

Андрій потрапив на війну ще у 2015 році. Тоді, у складі медичних підрозділів він евакуйовував поранених і певен: боєздатність бійця, то не лише про фізичний стан, а й психологічну готовність. «Одне з другим – пов’язане. Стан стабільного фізичного положення – приводить до стабільного психологічного. Це наша база, ми з цього починаєм», - каже він.

Війна то кров, страх і неймовірний стрес для організму. Вбивати і виживати - реагує на це кожен по-своєму. «Страх смерті, страх травматизму, страх осоромитися, страх не виконати завдання. Одному, наприклад, страшно перед боєм, іншому під час, або після. Тому нам потрібно знати все», - каже військовий психолог Ігор.

Мова не лише про реабілітацію, а й про моральну підтримку до і під час бою. Інструктори вчать як пережити обстріл, виконати бойове завдання і не зламатися духом. «В перший день лекція по суїциду була. Про те, як це можна побачити і зрозуміти. Як поводиться людина, яка готова до суїциду, наприклад. Визначати і що з тим робити далі!?», - кажуть майбутні інструктори.

У теробороні готують інструкторів першої психологічної допомоги

Окрім практичних занять – лекції і арт-терапія. Подібний досвід використовує ізраїльська армія та сили НАТО при тренуванні усіх новобранців. В українських Збройних силах дотепер таких навчань не було. «Кожен військовослужбовець і військовослужбовиця повинні знати і вміти і володіти навичками самодопомоги. При бойовій підготовці, при підготовці тактичній медицині, інженерній підготовці. Скрізь люди», - твердить військовий психолог сил тероборони Радіон Григорян.

Курс триває 5 днів. Програму вже сертифікували, утім, впроваджують її поки волонтерським силами. В майбутньому цьому будуть вчити усіх новобранців. А поки перші три десятки спеціалістів роз’їдуться по своїм підрозділам і самі передаватимуть знання побратимам.

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