"Хочу бути тут до перемоги України": ексучасник мафії "Якудза" майже рік воює в лавах ЗСУ

Японець, який воює разом з українцями проти російської агресії, упродовж майже 20 років був членом мафії "Якудза".

У лавах Збройних сил України майже рік воює 50-річний японець з позивним "Харусан". До цього чоловік майже 20 років був учасником мафіозного угруповання "Якудза", а згодом ще 10 років провів за ґ​ратами. Війна, розв'язана Росією, спонукала його взяти до рук зброю, щоб захистити українську незалежність та "спокутувати гріхи минулого"​.

Про це іноземний доброволець розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами чоловіка, у 16 років він став членом "Якудзи", у банді був його батько, це одна із причин, чому він туди потрапив і пробув там до 35 років.

"Я покинув якудзу, і у мене є обидва мізинці. Колись був такий звичай, щоб вибратися з банди, відрізали фалангу мізинця. Але часи змінилися, і ця традиція вже застаріла. В сучасних умовах людям, які хочуть зав’язати із якудзою, не відтинають пальців. Коли мені було 35, зі мною стався серйозний інцидент і я пішов з організації, бо не хотів створювати проблем", - розповів він.

Тіло японця майже повністю покрите яскрававими татуювання, які притаманні членам "Якудзи", проте влітку минулого року японець також набив один із українських символів – Тризуб.

"І він символізує мою рішучість. Рішучість, якщо треба буде покласти життя за Україну", - пояснив "Харусан".

Рішення приїхати і воювати разом з українськими воїнами він пояснив тим, що, чи переможе Україна в цій війні, може мати вплив і на майбутнє Японії.

"Я приїхав до України майже рік тому, 1 квітня, невдовзі після початку війни. Звісно, я не знав мови і сам собі так думав: ось я їду, не знаючи мови, як воно буде, що трапиться, але дивлячись на ті жахіття, які тут відбувалися, і ті жертви, які вже були на той момент, я зрозумів, що не варто взагалі перейматися такими дрібницями, як мовний бар’єр тощо", - розповів воїн.

В українській армії японець опанував спеціальність снайпера. Ним і був на передовій. Від листопада 2022-го проходить підготовку у складі "Грузинського національного легіону" до своєї наступної поїздки на фронт. Окрім того, захисник був на Запорізькому напрямку.

Чоловік здебільшого спілкується жестами. Однак, коли вже щось складне, то хлопці показують текст на екрані телефону, через перекладач.

"Я збираюся бути в Україні, доки мені дозволятиме мій фізичний стан. Хочу бути тут до перемоги України. Це перше. А от після цього навіть ще не думаю, важко загадувати, що там буде далі. Якщо Україна програє, це буде проблемою для всіх країн, це буде втратою миру в усьому світі, тобто миру не буде у разі поразки України, буде ще більше війни", – переконаний японець.

Також "Харусан" звернувся до українців: "У жодному разі не падайте духом. В жодному, що б не було, до самої перемоги, не падайте духом".

Нагадаємо, в Україні помер польський волонтер, який отримав поранення під Бахмутом.

Читайте також: