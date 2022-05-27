"Хочу грати в футбол у себе в Маріуполі": шестирічний Ілля відповів британському прем'єру на відкритий лист до українських дітей

Через ракетні удари рашистів по його рідному місту Ілля залишився круглим сиротою: мама загинула під час вибуху моста, тато зник безвісти, бабусю та дідуся знайшли розстріляними.
Шестирічний хлопчик з Маріуполя відповів британському прем'єру на його відкритий лист до українських дітей.
Маленький маріуполець Ілля Костушевич написав про своє бажання, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди, щоб у всіх дітей у світі не було війни.
І розповів про свою мрію – пограти у футбол у мирному Маріуполі.
Про це повідомив Telegram-канал Pravda Gerashchenko.
"Я передаю привіт усім дітям у Британії, дякую вам за допомогу. Ми переможемо. Міцно обіймаю. Ілля. Шість років".
Простий лист звичайного хлопчика. Тільки у цієї дитини страшна історія.
Через ракетні удари загарбників по його рідному місту Ілля залишився повним сиротою: мама загинула під час вибуху моста, тато зник безвісти, бабусю та дідуся знайшли розстріляними.
Іллю врятували волонтери. Нині хлопчик перебуває під опікою подружньої пари киян.
"Ніхто не замінить Іллі батьків, але нехай його мрія пограти у футбол у рідному Маріуполі здійсниться!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Маріуполі окупанти за добу вивезли до фільтраційного табору практично три сотні осіб.
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