"Хочу грати в футбол у себе в Маріуполі": шестирічний Ілля відповів британському прем'єру на відкритий лист до українських дітей

"Хочу грати в футбол у себе в Маріуполі": шестирічний Ілля відповів британському прем'єру на відкритий лист до українських дітей

Через ракетні удари рашистів по його рідному місту Ілля залишився круглим сиротою: мама загинула під час вибуху моста, тато зник безвісти, бабусю та дідуся знайшли розстріляними.

Шестирічний хлопчик з Маріуполя відповів британському прем'єру на його відкритий лист до українських дітей.

Маленький маріуполець Ілля Костушевич написав про своє бажання, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди, щоб у всіх дітей у світі не було війни.

І розповів про свою мрію – пограти у футбол у мирному Маріуполі.

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Про це повідомив Telegram-канал Pravda Gerashchenko.

"Я передаю привіт усім дітям у Британії, дякую вам за допомогу. Ми переможемо. Міцно обіймаю. Ілля. Шість років".

Простий лист звичайного хлопчика. Тільки у цієї дитини страшна історія.

Фото: Telegram-канал Pravda Gerashchenko

Через ракетні удари загарбників по його рідному місту Ілля залишився повним сиротою: мама загинула під час вибуху моста, тато зник безвісти, бабусю та дідуся знайшли розстріляними.

Фото: Telegram-канал Pravda Gerashchenko

Іллю врятували волонтери. Нині хлопчик перебуває під опікою подружньої пари киян.

"Ніхто не замінить Іллі батьків, але нехай його мрія пограти у футбол у рідному Маріуполі здійсниться!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти за добу вивезли до фільтраційного табору практично три сотні осіб.

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