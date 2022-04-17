"Хочу, щоб він особисто побачив звірства армії РФ": Зеленський запросив Макрона до України

Раніе Макрон не визнав дії РФ в Україні геноцидом, а українців та росіян назвав "братніми народами".

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з французьким лідером Еммануелем Макроном запросив його до столиці, щоб він особисто побачив звірства російської армії.

Про це голова держави сказав в інтерв'ю CNN.

"Я думаю, що він хоче зробити якісь кроки для того, щоб Росія вступила в діалог. Я просто сказав йому, що хочу, щоб він зрозумів, що це не війна, це геноцид. Я запросив його приїхати, коли у нього буде можливість. Я хочу, щоб він особисто побачив звірства армії РФ. Він прийде і побачить, і я впевнений, що він зрозуміє", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Макрон заявив, що не називатиме звірства окупантів в Україні геноцидом. Водночас визнав, що Росія коїть безпрецедентні в Європі воєнні злочини. Президент Франції також назвав українців та росіян "братніми народами".

Наступного дня президент Франції пояснив, що відмовився використовувати слово "геноцид", бо "словесна ескалація" не допоможе.

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