"Хочуть більше заручників війни серед мирного населення": окупанти зірвали евакуацію людей із Луганської області

Натомість в Луганській області очікується евакуаційний потяг.
В Луганській області 15 березня російські окупанти зірвали режим "тиші", у зв'язку з чим відкрити гумкоридор для евакуації людей не вдалося.
Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Він нагадав, що 14 березня евакуація автобусами з Попасної відбувалася під час бою в місті. Нині ж окупанти продовжують обстріли. Гайдай наголосив, що ризикувати українцями влада не може.
"Режиму тиші немає - отже, сьогодні гумкоридору не буде. На жаль…Російська армія хоче більше заручників війни серед мирного населення і робить евакуацію неможливою. Обстріли не вщухають", - написав він.
Однак, за словами Гайдая, сьогодні очікується черговий евакуаційний поїзд для жителів Луганщини.
"Орієнтовний час відправлення - 14:00 із Новозолотарівки. Далі пересадка на поїзди у Донецькій області. Організований підвіз від БФ «Восток-СОС» з Сєвєродонецька та Рубіжного. Чекаємо на режим тиші", - підсумував Гайдай.
Нагадаємо, російська армія обстріляла лікарню в Луганській області.
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