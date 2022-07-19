Хочуть домовлятись та погрожують: у РФ вкотре заговорили про переговори з Україною

У Росії вкотре заговорили про відновлення переговорів з Україною.

Проте посадовці держави-агресорки погрожують, мовляв "на цей раз їхня позиція буде жорсткішою".

Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ, лідер ЛДПР Леонід Слуцький, пишуть російські засоби масової пропаганди.

Російський депутат повторив чергову маячню про "денацифікацію та демілітаризацію" та заявив, що умови, мовляв будуть жорсткішими. Також путінський прихвостень розмріявся про те, що Україна повинна визнати фейкові "ЛНР/ДНР" у тих кордонах, про які скаже Росія.

Він побідкався, що нібито, українська делегація у Стамбулі уникала визнання недореспублік та не визнавала їх у тих територіальних межах, про які просила держава-окупантка. Слуцький збрехав, що "це все потрібно для того, щоб жителі Донбасу жили мирно".

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у четвер, 7 липня, знову вдався до погроз Україні. Диктатор невдоволений заявами України та західних партнерів про те, що РФ потрібно перемогти на полі битви, та погрожує, мовляв, "Росія ще не починала воювати".

На це секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що це Україна ще не починала воювати, оскільки очікує на постачання західного озброєння.

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