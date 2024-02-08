Хочуть "менеджера наступу": комбат Кузик про заміну головкома ЗСУ

Кузик припустив, що команда президента хоче бачити на посаді головкома ЗСУ "менеджера наступу".

Генерал Валерій Залужний прекрасно себе проявляв в обороні, а тепер можливо прийшов час менеджера наступу.

Таку думку висловив майор НГУ та командир батальйону "Свобода" Петро Кузик, коментуючи звільнення Залужного та призначення на його місце Сирського, передає "Київ24".

"Це крок, яким команда президента намагається змінити, перемкнути на екзистенційну частину в боротьбі. Залужний прекрасно себе проявив в обороні, можливо прийшов час менеджера наступу – от і таке планове рішення відбулося", – припустив Кузик.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 лютого, після тижня чуток і припущень президент Зеленський відправив головкома ЗСУ Залужного у відставку.

Замість нього Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського.

ТСН. ua зібрав все, що відомо про біографію і бойовий шлях нового головкома ЗСУ