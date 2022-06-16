"Хочуть одужати і завтра знову у бій": військових з пораненнями після артилерійських дуелей рятують у Дніпрі

"Хочуть одужати і завтра знову у бій": військових з пораненнями після артилерійських дуелей рятують у Дніпрі

Наших оборнців з передової із численними пораненнями рятують у лікарнях Дніпра.

Після пережитого пекла в багатьох осколкові поранення, але бійці хочуть якнайшвидше повернутись назад, аби прискорити перемогу, йдеться в ТСН.

Моторошну колекцію, зібрану в операційних, розкладає травматолог Юрій. Уламки з тіл поранених захисників тут збирають як речові докази злочинів росіян.

Розбита рука, три осколки в правій нозі та один в лівій - 25-річний Ростислав оговтується після пережитого обстрілу. Добу тому він на Донеччині рятував пораненого побратима під щільним обстрілом.

«Побіг до нього, витягнув його з окопа. Коли йшли в більш безпечне місце і почали надавати першу медична допомогу, перший прильот міни. Ми накрили його собою. Продовжили надавати допомогу. Другий приход 152 міни приніс поранення ще трьом», - розповідає боєць.

Усі четверо поранених все ж змогли вибратися. «Освабадітєлі! Та які освабадітєлі?! 90-95 відсотків села, куди вони заходять, там села немає! Все руїни», - додає військовий.

Вижив під ворожим вогнем й Олег - боєць тероборони з Вінничини. Він боронив Україну на Ізюмському напрямку. «Накрили нас «Градами». Там постійно тривають обстріли. Нам такого не буває, що його немає. Вони ідуть спочатку артою, а потім заходять на чисте, випалене місце», - розказує Олег, який воює з 2014.

Визнає, нині ситуація складна, та бійці вірять в перемогу. «Страх присутній, але всі тримаються. Всі знають, що ми за Україну. Побільше тільки нам треба артилерії, щоб їх крити у відповідь. Тоді було б все простіше. Звісно, повернусь. Куди я дінусь? Хлопці дуже там стоять, мої там служать», - додає він.

Численні осколкові поранення в захисників, - медики за їхнім характером можуть вже розуміють, що коїться на фронті. «Тепер війна - це артилерійська дуель. І ми це відчуваємо на своїх пацієнтах. Множинні рани тіла, всіх кінцівок, будь-яких органів. Моральний дух у них – взагалі можна позаздрити. Усі хочуть одужати і завтра знову у бій», - каже хірург.

Лікарі оперують і переливають пораненим крові, аби бійці одужали якнайшвидше. Кажуть: роблять усе, аби врятувати воїнам життя та кінцівки.

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