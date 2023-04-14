"Хочуть підірвати довіру українців": у Міноборони заявили, що Росія запустила чергову ІПСО

Росія не вперше проводить ІПСО, метою якого вказати на нібито великі втрати українців на фронті, натомість представити свої втрати мінімальними.

Росія вчергове сконцентрувала всі свої сили на захоплення міста Бахмут та запустила потужну інформаційно-психологічну операцію щодо нібито великих втрат ЗСУ. Таким чином ворог намагається підірвати довіру українців до командування.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганни Маляр.

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Вона зазначила, що Росія не вперше проводить ІПСО, метою якого вказати на нібито великі втрати українців на фронті, натомість представити свої втрати мінімальними.

"Це вже не вперше, коли росіяни забирають собі наші тексти про них і видають за власні. Мета таких російських вкидів — підірвати довіру до рішень нашого військового командування та спровокувати невдоволення українського суспільства", - пише Маляр.

Вона зазначила, що Росія у Бахмуті несе врази більше втрат за Україну, а інколи ця різниця сягає 10-ти кратного розміру.

Маляр заявила, що російське військове командування взагалі не рахується з втратами своїх сил і готове покласти будь-яку кількість військових для встановлення контролю над Бахмутом.

"Ми ж натомість обороняємось і зупиняємо ворога від просування вглиб території. На жаль — це війна, і без втрат оборона неможлива. Збереження життя наших бійців — пріоритет військового командування, чим військові не раз пояснювали прийняті рішення під час публічних комунікацій", - відзначила Маляр.

Нагадаємо, раніше командувач Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що інтенсивність бойових дій в Україні зросте найближчими тижнями і справа не у ймовірному контрнаступі ЗСУ, а й у тому, що Росія посилить свої атаки на позиції українців.

Крім того, ми раніше інформували, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що війна Росії проти України може тривати ще кілька років.

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