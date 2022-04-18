"Хочуть "подарувати" Донбас Путіну до Пасхи": Данілов назвав головне завдання окупантів на найближчі дні

Данілов впевнений, що російським солдатам не вдасться досягнути цього завдання.

Російські військові, які уже почали наступ на сході України, мають собі завдання від їхнього диктатора окупувати всю територію Луганської та Донецької областей до Пасхи.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів в ефірі спільного телемарафону у понеділок, 18 квітня.

"Вони вже до Великодня ставлять (хоч не знаю, яке вони до Бога мають відношення), але вони ставлять таке собі завдання – отримати повністю Донецьку і Луганською області й зробити такий "подарунок" своєму фюреру", – сказав Данілов.

Секретар РНБО впевнений, що російським солдатам не вдасться досягнути цього завдання. За словами посадовця, ЗСУ стоїть та обороняється, а коли потрібно – йде в контратаку.

Нагадаємо, Данілов підтвердив, що вранці понеділка, 18 квітня, Росія почала активну фазу на Сході. Армії Росії спробували піти у наступ вздовж лінії фронту у трьох областях України.

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