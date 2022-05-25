"Хочуть показати Заходу хоч якусь спроможність": Арестович пояснив, чому РФ кинула всі сили на захоплення Луганщини

"Хочуть показати Заходу хоч якусь спроможність": Арестович пояснив, чому РФ кинула всі сили на захоплення Луганщини

Олексій Арестович пояснив, чому росіяни так поспішають захопити весь Донбас, зокрема Луганщину.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, чому росіяни, попри заяви, що "спецоперація йде по плану", поспішають відсунути лінію фронту на Донбасі.

Про це Арестович сказав в інтерв'ю російському журналістові та правозахисникові Марку Фейгіну.

"Перше – це дуже потрібно для внутрішніх російських цілей. Або хтось дав слово, що, наприклад, до 1 червня, і зараз "витискають" все. Тобто якісь розклади у російській верхівці, де хтось комусь пообіцяв", — зазначив радник керівника ОП.

За його словами, активність окупантів на Донбасі не пов'язана з очікуванням контрнаступу ЗСУ влітку. Так, на думку представника ОП, Кремль намагається нав'язати мирні переговори, на які має погодитися Україна і Захід.

"Дргуий момент. Враховуючи кількість їхніх емісарів на Заході і відверту спробу купівлі голосів деяких західних політиків, вони (Росія. — Ред.), очевидно, хочуть Заходу показати якусь спроможність вирішувати свої завдання і втягнути Україну в дискусію про "Мінськ-3". Показати, що, не дивлячись на героїчний спротив українського народу, вони все одно добилися успіху — захопили всю Луганську і невдовзі захоплять Донецьку область", — каже Арестович.

Проте він запевнив, що "Мінська-3" не буде.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ситуація на Луганщині погіршується щогодини.

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