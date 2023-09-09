Хочуть посадити Генштаб ЗСУ на "шпагат": експерт розповів, що росіяни планують на Куп'янському напрямку

Окупанти останнім часом активно концентрують сили на Куп'янському напрямку. Експерт розповів, що готують росіяни.

Російські загарбники на Куп'янському напрямку подекуди збирають нові штурмові загони з розбитих Силами оборони підрозділів та залучають солдатів із тилових частин.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак у коментарі 24 Каналу заявив, що росіяни мають "два великих сценарії".

Так, за його словами, найближчим часом можна очікувати, що ворог збільшить кількість військових на одному з двох напрямків:

Куп'янський, з метою наступу;

південь України, з метою протидії українському контрнаступу.

Експерт зауважив що росіяни активно виводять з Білорусі основну частину військ зі складу регіонального угруповання військ Білорусі та Росії. Наразі на території РБ залишилось близько 2100 військовослужбовців РФ, які перебувають там у складі частин постійного базування та прибули на навчання.

Всього за серпень країну покинули 20 літальних апаратів, зокрема дев'ять винищувачів Су-34 та Су-30СМ, а також 11 гелікоптерів – чотири Мі-8 і сім Мі-24.

Крім того, окупанти хочуть повернути втрачені позиції. Адже з моменту, коли Сили оборони звільнили Херсон, окупанти не мають жодних перемог.

"Вони пробують розтягнути українські сили уздовж лінії фронту. Іншими словами – намагання посадити Генштаб ЗСУ на "шпагат", – сказав Іван Ступак.

За його словами, російські військові також активізувалися через псевдовибори. Адже потрібно показати хоча б якийсь результат.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан заявив, що росіяни намагатимуться якомога довше затягувати війну в Україні. Однак ЗСУ можуть розвалити всю оборону ворога, якщо візьмуть Токмак на Запоріжжі.

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