Хочуть прикритися "живим щитом": мер Мелітополя розповів про цинізм окупантів на Запоріжжі

Ставленик російських окупантів у Запорізькій області Євген Балицький вирішив повернути мешканців населених пунктів, розташованих неподалік від лінії фронту. У такий спосіб росіяни сподіваються “живим щитом” із цивільних сповільнити контрнаступ ЗСУ.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він нагадав, що ще 5 травня окупанти оголосили евакуацію із 18 населених пунктів нібито для “захисту населення від обстрілів ЗСУ”. За його словами, когось вивозили до Кирилівки, когось до Бердянська, а когось на територію РФ.

Понад три місяці домівки людей грабували, у деяких будинках поселилися окупанти. Тепер, коли лінія фронту стала ближчою до цих населених пунктів, гауляйтер окупованої території Запорізької області Євген Балицький вирішив повернути мешканців додому.

“Окупанти хочуть прикриватися цивільними мешканцями як щитом, щоб затримувати наступ наших військових та знаходитись довше в Токмаку, Василівці, Молочанську. Це цинізм. Ми завжди знали, що ворог не думає в жодному разі про цивільне населення і як його захистити. Саме тому вони наразі приймають рішення повертати людей”, - наголосив мер Мелітополя.

Нагадаємо, Сили оборони деокупували Роботине Запорізької області і просуваються далі.

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