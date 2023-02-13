Хочуть продертися до Слав'янська: військовий оглядач про ситуацію на Лиманському напрямку

Російські окупанти намагаються вийти на Лиман, Ізюм, щоби потім продертися до Слав'янська, однак їм це не вдається.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю розповів військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Вони намагаються вийти на Лиман, Ізюм, щоби потім продертися до Слав'янська. Вони просунулися там на декілька метрів, потім повернули назад", - зазначив експерт.

За словами Гетьмана, лінія фронту на Лиманському напрямку постійно переміщується.

"За великим рахунком, ніякої лінії немає. Це лінія на карті, а в житті це опорні пункти спостереження - такі точки, які можна поєднати умовною лінією. Там йде постійний рух, але просування вглиб нашої території не спостерігається", - додав він.

Нагадаємо, що у ЗСУ спростували заяви окупантів про захоплення Красної Гори біля Бахмута. Там точаться постійні бої. Українські бійці утримують ситуацію під своїм контролем.

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