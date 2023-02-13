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Хочуть продертися до Слав'янська: військовий оглядач про ситуацію на Лиманському напрямку

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Хочуть продертися до Слав'янська: військовий оглядач про ситуацію на Лиманському напрямку

За словами експерта, просування вглиб нашої території не спостерігається.

Російські окупанти намагаються вийти на Лиман, Ізюм, щоби потім продертися до Слав'янська, однак їм це не вдається.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю розповів військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Вони намагаються вийти на Лиман, Ізюм, щоби потім продертися до Слав'янська. Вони просунулися там на декілька метрів, потім повернули назад", - зазначив експерт.

За словами Гетьмана, лінія фронту на Лиманському напрямку постійно переміщується.

"За великим рахунком, ніякої лінії немає. Це лінія на карті, а в житті це опорні пункти спостереження - такі точки, які можна поєднати умовною лінією. Там йде постійний рух, але просування вглиб нашої території не спостерігається", - додав він.

Нагадаємо, що у ЗСУ спростували заяви окупантів про захоплення Красної Гори біля Бахмута. Там точаться постійні бої. Українські бійці утримують ситуацію під своїм контролем.

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Дата публікації
Перегляди
569
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