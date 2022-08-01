Хочуть продовжити строки тримання під вартою: новий генпрокурор розповів, на якій стадії перебувають справи Медведчука

Одна з кримінальних справ екснардепа та голови партії “ОПЗЖ” Віктора Медведчука вже перебуває на стадії судового розгляду.

Одна з кримінальних справ, по якій проходить кум Путіна Віктор Медведчук, вже перебуває на стадії судових розглядів.

Про це в ефірі єдиного телемарафону на каналі 1+1 повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Також читайте Справа Медведчука: генпрокурор розповів про розслідування злочинів проросійського політика

“Одна зі справ на стадії судового розгляду, інша справа на стадії досудового розслідування. Ми вже передали клопотання про продовження строків тримання Медведчука під вартою. Маю надію на те що, в найближчій час досудове розслідування по цій справі буде закінчено”, - наголосив Андрій Костін.

Про яку саме справу йдеться, генеральний прокурор України не пояснив.

Загалом колишньому нардепу загрожує позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Читайте також: