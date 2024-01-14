"Хочуть протиснути": у ЗСУ назвали ключовий напрямок окупантів на сході

Росіяни посилили атаки на Бахмутському напрямку, зокрема вони намагаються "протиснути" ЗСУ у напрямку Часового Яру.

Про це повідомив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

За його словами, протягом останніх кількох днів ворог зменшив інтенсивність атак на Бахмутському напрямку. Це пов'язано із тим, що зараз вони намагається перегрупуватися.

"Вони будуть намагатися тиснути, просто тиснути. Це підтверджує те, що вони посилили тут угруповання – на сьогодні воно складає 80 тисяч. Сюди вони кинули основні сили добровільного штурмового корпусу. Можемо сказати, що вони намагатимуться нас протиснути", - розповів Калашніков.

Він додав, що їхня тактика полягає, щоб атакувати малими штурмовими піхотними групами.

Нагадаємо, за даними ISW, Росія все частіше використовує хімічну зброю в Україні.

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