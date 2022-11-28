"Хочуть, щоб заіскрило": у розвідці відповіли, чи є ризик наступу Білорусі на Україну найближчим часом

Українців просять не довіряти провокаціям росіян, адже вони намагаються посіяти паніку і дестабілізувати суспільство.

Інформація про імовірний наступ Білорусі поширюється навмисно, адже такими фейками країна-агресорка РФ намагається налякати українців.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Він наголосив, що наразі дуже важливо розуміти, які цілі перед собою ставить ворог, і закликав у жодному разі не піддаватися на їхні провокації.

"Ми не говоримо про те, що від режиму Лукашенка немає загрози. Вона є, і Лукашенко допомагає Путіну і зброєю, і боєприпасами, і бронетехнікою. Він надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що в найближчому часі відбудеться широкомасштабне вторгнення і втягування Білорусі вже в наземну операцію, сьогодні ми не можемо", - констатував представник ГУР МО.

Юсов пояснив, що інформаційно-психологічні спеціальні операції (ІПСО) дуже часто переслідують одночасно кілька цілей. Стосовно фейків саме про наступ, то цією неправдивою інформацією росіяни намагаються посіяти паніку серед населення, зокрема серед жителів прикордонних районів і областей.

Крім того, таким чином, окупанти хочуть дезорієнтувати українські Сили оборони, розосередити сили, перекинути сили з інших напрямків.

"Також об’єктом і цілями цієї спеціальної психологічної операції інформаційної є сама Білорусь і білоруси, тобто нагнітання. Зробити так, щоб заіскрило, і все-таки втягнути саму Білорусь в широкомасштабну війну, чого до цього моменту не було", - сказав Юсов і наголосив, що спроба Білорусі вступити у війну проти України стане для неї самогубством.

Що відбувається у Білорусі

Режим Лукашенка від першого дня повномасштабного вторгнення РФ надає Москві свої території, звідки окупанти бомблять мирні міста України. Також з території РБ 24 лютого на Україну пішла перша техніка, а сам Лукашенко днями заявив, що Києву потрібно "зупинитися" та піти на мирні переговори з росіянами, якщо українська сторона, за його словами, хоче уникнути величезних жертв та "повного знищення України".

За даними заступника начальника Генштабу ЗСУ Олексія Громова, на території РБ до українського кордону Росія стягнула понад 9 тисяч своїх окупантів. Він каже, що близько 15 тисяч військових Лукашенка готові до вторгнення до України. Зокрема, через високу грошову оплату.

Також, як стало відомо, у Гомельській області Білорусі закуповується обладнання, яке може бути використане для створення військово-польового табору приблизно на тисячу осіб.

А у Барановичах викликають до військкомату всіх військовозобов'язаних. Там називають це "плановою перевіркою".

Для того, щоб піти з Білорусь на Україну, на думку військового експерта Юрія Федорова, росіянам треба накопичити в РБ не менше 20 тисяч військових з бойовим досвідом.

Втім, за даними військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, РФ перекидає до Білорусі непідготовлених мобілізованих.

Генштаб ЗСУ у зведенні від 27 листопада констатував, що російські окупанти перекидають свої війська на тимчасово окуповану територію України з Білорусі. Втім, наразі наступальних угрупувань загарбників та Волинському та Поліському напрямках не зафіксовано.

Читайте також: