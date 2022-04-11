"Хочуть спробувати завдати нових ударів": Зеленський заявив про наступальні плани Росії

Окупанти сконцентрували десятки тисяч солдатів та техніки.

Росія готує новий наступ, аби зламати український спротив. Окупанти зібрали десятки тисяч солдатів та техніки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед парламентом Південної Кореї.

“Окупанти сконцентрували десятки тисяч солдатів та техніки, щоб спробувати завдати нових ударів. Найскладніша ситуація у Маріуполі. У нашому південному портовому місті, яке заблоковано російськими військами з 1 березня. Це було півмільйонне місто”, – розповів Володимир Зеленський.

Він також додав, що окупанти заблокували місто і не давали можливості завести в нього навіть воду та їжу. Вони намагалися захопити його, повністю зруйнувавши.

“Там загинули десятки тисяч людей. Але навіть з огляду на це, росіяни не припиняють наступати. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним”, - наголосив Володимир Зеленський.

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