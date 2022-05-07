"Хочуть викорчувати все, що пов’язує з Україною": в окупованому Мангуші росіяни знесли пам’ятник гетьману Сагайдачному

"Хочуть викорчувати все, що пов’язує з Україною": в окупованому Мангуші росіяни знесли пам’ятник гетьману Сагайдачному

У тимчасово окупованому селищі Мангуш Донецької області загарбники знесли пам'ятник гетьману Петру Конашевичу-Сагайдачному.

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Адрющенка, у селищі уже вивісили радянські прапори.

Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці у Telegram-каналах.

"Все це відбувається під радянськими прапорами. Тварі хочуть викорчувати все, що пов’язує з Україною. Геть все. Мову, історію, культуру. Але дивно при тому Мангуш, а не Першотравневе. Маріуполь, а не Жданов. Донецьк а не Сталіно.

Хоча не дивно. Пам’ять в окупантів коротше за совість", - написав Адрющенко.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку другого етапу евакуації із заводу "Азовсталь". Він із командою щоденно шукає такий дипломатичний варіант, який може спрацювати, щоб вивести українських захисників із Маріуполя. На другому етапі хочуть вивести поранених і медиків.

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