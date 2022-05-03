"Хочуть взяти Рубіжне, Попасну і наступати далі": у Генштабі розповіли про плани окупантів на Донбасі

"Хочуть взяти Рубіжне, Попасну і наступати далі": у Генштабі розповіли про плани окупантів на Донбасі

Противник не припиняє проведення наступальних дій на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями і тимчасово окупованим Кримом.

Про ситуацію на фронті станом на 3 травня розповів Генеральний штаб України.

"На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ противника, силами окремих підрозділів 1-го і 2-го армійських корпусів, 8-ї та 58-ї загальновійськових армій Південного військового округу; 5-ї загальновійськової армії і тихоокеанського флоту Східного військового округу; 2-ї та 41-ї загальновійськових армій і 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу та повітряно-десантних військ ведуть наступальні дії на визначеній ділянці лінії зіткнення. Окупанти здійснюють авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій наших військ", - розповіли у Генштабі.

Там додали, що основні зусилля противник продовжує зосереджувати на веденні наступу на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському, Авдіївському та Курахівському напрямках "з метою взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та розвитку наступу у напрямках на Лиман, Сіверськ та Слов’янськ".

"З метою вдосконалення системи логістичного забезпечення противник продовжує розміщення у визначених районах складів з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами, а також організував пункт ремонту і відновлення пошкодженої техніки. Водночас, на окремих рубежах, ворог здійснює обладнання другої лінії оборони", - повідомили у Генеральному штабі.

Нагадаємо, російські військові сьогодні, 3 травня, завдали ударів по Авдіївці. Зокрема, ворог обстріляв Авдіївський коксохімічний завод. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло щонайменше 10 мирних мешканців, 15 – отримали поранення.

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