Хочуть захищати "рускій мір": Росія знайшла пояснення набору добровольців з Африки - розвідка

РФ хоче показати, що має дуже потужний ресурс, який може бути залучений проти України.

Російська Федерація залучає до лав своїх збройних сил представників Африки, зокрема з Ефіопії, як привід так званої "світової підтримки" та бажання приєднатись до захисту "руского міра" та території так званого "руского міра".

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Насамперед, ми проаналізували всю цю інформацію, в тому числі і в цьому регіоні (повідомлення про набір добровольців з Ефіопії до військ противника – ред.). Так, дійсно, Російська Федерація, як привід так званої "світової підтримки", і тим паче, набору "добровільців, які хочуть захищати "руський мір" та території так званого "руского міра", в тому числі і з території Африки набирає", - сказав Скібіцький.

Він зазначив, що у багатьох випадках такі дії - це лише привід показати свій потужний ресурс, який може бути залучений проти України.

"Але це (набір "добровольців-захисників "руского міру" - ред.) використовується в більшості випадків як привід показати ту підтримку і показати, що вони мають дуже потужний ресурс, який може бути залучений проти України", - додав Скібіцький.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, скільки часу Росія ракетами обстрілюватиме Україну.

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