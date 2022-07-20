Хочуть захопити не лише Донбас: Лавров заявив, що у РФ змінилися "географічні завдання" війни

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "географічні завдання" так званої "спецоперації" змінилися.

Тепер країна-агресорка хоче захопити низку територій, окрім фейкових самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Про це послужник російського диктатора Путіна заявив в інтерв'ю пропагандистським "РІА Новини" та RT.

Лавров погрожує, що "географічні завдання" в Україні відсунуться ще далі, якщо Захід поставить далекобійну зброю Києву.

Водночас він визнав, що наразі росіяни ведуть бойові дії не лише на Донбасі.

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"Зараз географія інша. Це далеко не лише "ДНР" та "ЛНР", це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій", — зазначив Лавров.

Напередодні слуга Кремля Дмитро Медведєв почав нав'язувати думку, що мовляв, Росія досягне "миру лише на своїх умовах".

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський ще раніше заявляв, що "ніхто не сприйматиме такого залякування".

Нагадаємо, Грозєв заявив, що президент Росії розуміє неуспішність війни проти України.

Раніше Кулеба розповів, чого насправді домагається Путін.

Тим часом в Білому домі повідомили про підготовку РФ до анексії нових територій України.

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