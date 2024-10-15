Хочуть закріпитися в будинках Часового Яру: воїни 24 бригади не дали росіянам прорватися вглиб міста (відео)

Бійці 24 бригади вполювали окупантів, які хотіли прорватися вглиб міста Часів Яр, де точаться запеклі бої.

Про це свідчить відео аналітичного каналу DeepState.

За інформацією фахівців, ситуація навколо міста Часів Яр складна і загострюється, передусім через постійні спроби росіян прориватися як у самому місті, так і на околицях.

Воїни 24 бригади виконують, за їхніми словами, рутинну роботу: "постійно відпрацьовують по піхоті противника, яка переходить канал і просто намагається хоч якось закріпитися в будинках для накопичення та подальшого просування". На кадрах можна побачити, що роблять вони це невеликими групами або й навіть по одному.

"Сили Оборони множать на нуль ці спроби не один тиждень", — інформують аналітики.

Підтягують резерви: яка ситуація у місті Часів Яр зараз

За інформацією військових експертів, поблизу села Калинівка неподалік Часового Яру, ситуація складна.

Противник там намагається просочуватися в міське лісництво.

"Ситуація та ж сама — постійний пуш піхоти, яку бійці Сил Оборони безперестану знищують. В цьому районі ми часто показуємо роботу підрозділу "Катенята" 56 бригади", — йдеться у дописі під відео DeepState.

Також повідомляється, що ситуацію може ускладнити підтягування резервів росіян.

"Вони у них є, але зазвичай їх задіянню передував успіх і, на жаль, у них зʼявився тактичний успіх північніше. Дуже часто кацапи лізуть в лоб, отримують по зубах і починають обходити", — кажуть у DeepState.

Тож, як складеться ситуація — покаже час.

"Сили Оборони вже обламали зуби величезному угрупуванню кацапні (в основному з бригад десантників), для якої успіхом було стирання мікрорайону "Канал" і взяття його під контроль. Але, скоріше за все, Часів Яр скоро почне все частіше з'являтися в медіа та обговореннях. Битва триває...", — йдеться у повідомленні.

Раніше у ЗСУ розповіли про тактику росіян поблизу Часового Яру Там впродовж останніх кількох тижнів не було дня, щоби росіяни не намагалися протиснути лінію оборони ЗСУ.

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