Хочуть залишити окупантів без зв'язку: ЗСУ розшукують російський комплекс Редут-2УС (фото)

Якщо ви побачили цей комплекс - надсилайте фото чи відео у чатбот єВорог.
Збройні сили України розшукують російський комплекс зв’язку Редут-2УС.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.
"Ця установка призначена для побудови закритого бездротового зв'язку. Через неї рашисти отримують та дають команди, а також обмінюються інформацією між собою. Знищення РЕДУТ-2УС дозволяє обірвати цей зв'язок", - йдеться у повідомленні.
Якщо ви побачили цей комплекс - надсилайте фото чи відео у чатбот єВорог: https://t.me/evorog_bot.
"Не забудьте подбати про власну безпеку, коли фотографуєте ворожу техніку. Лише за два дні через чатбот наші військові отримали вже 33 геолокації техніки окупанта", - наголосив Білошицький.
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