Хочуть заселити військовими і зрадниками: Федоров пояснив "евакуацію" з Херсона

Окупанти хочуть перетворити Херсон на форпост "руського міра" на півдні України.

Російські окупанти готують примусову депортацію Херсона, тому що хоуть заселити місто лояльними до Росії жителями.

Таку думку висловив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Новий прояв геноциду на окупованих територіях. Рашисти готують примусову депортацію цілого міста. Українців в окупації вбивають, катують, морять нелюдськими умовами життя, а тепер іще і позбавляють дому", – зазначив Федоров.

На його думку, окупанти хочуть заселити місто військовими і зрадниками, щоб Херсон перетворився на форпост "руського міра" на півдні України.

"Великі плани в окупантів і на Мелітополь. Але вони вже прорахувалися. Бо і Херсон, і Мелітополь, і всі міста і містечка на тимчасово окупованій – це Україна. Вороги впевняться в цьому дуже скоро", – підсумував він.

Що відомо про ситуацію в Херсоні

Нагадаємо, що гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо оголосив про "евакуацію" місцевого населення на лівий берег Дніпра.

А генерал Сергій Суровікін, який недавно очолив армію окупантів на території України визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою". Суровікін не виключає "ухвалення непростих рішень" на Херсонщині.

Окупанти посилюють фільтраційні заходи в Херсонській області. Загарбники почали евакуювати так звані "державні" установи.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому просування ЗСУ на Херсонщині відбувається не так швидко, як сподівалися багато українців.