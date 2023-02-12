Хочуть зайти до Бахмута з півночі та півдня – у ЗСУ розповіли про плани ворога

Солдати армії РФ намагаються оточити Бахмут, вони хочуть зайти до міста з півночі, у районі населених пунктів Красна Гора, Ягідна, Берхівка, та з півдня, де розташоване Іванівське.

Про це у коментарі "24 каналу" розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Він підкреслив, що для росіян дуже важливі дороги, за допомогою яких вони мають забезпечення боєкомплектами.

"Вони хочуть цю дорогу М–03, яка веде на Костянтинівку, контролювати", – наголосив він.

Частина цієї траси під контролем ворогів. Саме завдяки цій трасі росіяни отримують підкріплення та відправляють своїх поранених з поля бою.

"Якщо вони зможуть умовно оточити та перекрити ці шляхи, то я думаю, що треба буде наші війська відводити з Бахмуту, бо тоді триматися там буде дуже важко", – наголосив Гетьман.

Олексій Гетьман зазначив, що якщо росіяни зможуть перекрити основні дороги, то невеличкими дорогами постачати якусь техніку ЗСУ та вивозити поранених буде вкрай важко. Якщо ворог буде отримувати підкріплення, то Збройні сили України не матимуть сенсу там лишатися, тому що Бахмут великого військового значення не має.

"Більш-менш важливим стратегічним об'єктом можна вважати Костянтинівку, бо там залізничний вузол", – зазначив він.

Бої за Бахмут

Бахмут залишається головним напрямом удару російських окупантів на сході України. Війська РФ здійснюють спроби наступу, покладаючись на тактику малих груп. Загарбники роблять ставку більше на живу силу, ніж на свою військову техніку.

Українські військові цілодобово відбивають постійні штурми росіян під Бахмутом, проте вони потребують більше боєприпасів.

Новий широкомасштабний наступ, до якого готуються росіяни, триває уже понад 10 днів.

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