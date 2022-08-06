Хочуть знеструмити південь: "Енергоатом" назвав цинічну мету обстрілів Запорізької АЕС окупантами

Російські військові обстрілюють ЗАЕС, щоб знищити її інфраструктуру та відімкнути від енергосистеми України, зокрема від півдня.

У пресслужбі "Енергоатому" заявили, що з високою ймовірністю обстріли Запорізької АЕС окупантами продовжаться.

Відповідну заяву ДП "Енергоатом" опублікувало ввечері 6 серпня.

Також читайте Очільник МАГАТЕ попередив Європу про реальний ризик ядерної катастрофи через російські обстріли по ЗАЕС

"Акти ядерного тероризму на Запорізькій АЕС мають на меті руйнування інфраструктури станції, пошкодження всіх ліній електропередач, через які йде видача електроенергії в енергосистему України, знеструмлення півдня країни. Такими діями рашисти перейшли до нового сценарію – сценарію руйнувань, створення ядерної та радіаційної аварії на ЗАЕС. Тому обстріли станції, з високою ймовірністю, продовжаться", - сказано у заяві.

Зазначається, що працівники "Росатома", які перебувають на захопленій атомній електростанції, допомогають окупантам здійснити план - відрізати ЗАЕС від енергоссистеми України.

"Якщо зараз цього не зробити, то росія реалізує свій план із перетворення ЗАЕС на військову базу ядерних терористів. Цьому зараз сприяють активні дії представників Росатома, які перебувають на станції та координують спеціальну програму з відрізання ЗАЕС від енергосистеми України шляхом пошкодження за допомогою артилерійських обстрілів всіх ліній зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України. Крім руйнування інфраструктури Запорізької АЕС, цей план також включає подальше повне знеструмлення станції із запуском дизель-генераторів всіх енергоблоків для забезпечення охолодження ядерного палива, що міститься в усіх ядерних реакторах та басейнах витримки відпрацьованого ядерного палива кожного енергоблока", - зауважили у компанії.

Там додали, що ситуацію значно ускладнює розміщення загарбниками своєї військової техніки зі зброєю та вибухівкою в машиних залах енергоблоків №1 та №2, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

"Невдовзі це все з високою ймовірністю може призвести до ядерної та радіаційної катастрофи, наслідки якої відчує не тільки Україна, а й вся Європа", - попередив про наслідки "Енергоатом".

Нагадаємо, 5 серпня в тимчасово захопленому Енергодарі окупанти влаштували провокацію, відкривши вогонь у напрямку Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілу зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС. Увечері цього ж дня російські військові обстріляли атомну електростанцію з реактивних систем залпового вогню.

Загроза для Запорізької АЕС: росіяни обстріляли енергоблок

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.