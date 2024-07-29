"Хочуть зробити великий котел":  військовий про ситуацію на Покровському напрямку

На Покровському напрямку ворогу вдається потроху просуватися через кидання в бій великої кількості піхоти та завдяки потужним ударам керованими авіаційними бомбами.

Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов пояснив, яка наразі ситуація на Покровському напрямку.

"Ворог, як ми бачимо, щодня просувається потроху на Покровському напрямку. Раджу нікому не робити трагедію з карти, де втрачений якийсь невеличкий населений пункт. Це не критично. Проблема, трагедія - якщо прорвано фронт, тоді в цю шпаринку ворог полізе, кине резерви і буде йти, куди зможе. Доки ми трохи відступаємо на позиції, займаємо їх, відсуваємось і тримаємо фронт, доти ніякого прориву не буде", - сказав він.

Також військовий пояснив, что чому ворог лізе на Покровськ.

"Моя особиста думка - він не полишає надії зробити великий котел, зайти на трасу Покровськ-Костянтинівка, а північніше йти до траси, яка поєднує Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ з Харківщиною", - додав він.

Раніше видання The Telegraph писало, що російський генерал Валерій Герасимов почав наступ на Харків, Куп'янськ та Покровськ у звичній манері, яка передбачала великі втрати живої сили ЗС РФ. Однак бойові дії під Харковом почали завчасно і це стало сюрпризом для росіян, яких без підготовки кинули проти українців.

Російські війська під час весняного наступу мали атакувати Харків — це був основний напрямок удару. Допоміжні — на Куп'янськ, звідки російські війська рушили б на захід і допомогли атакам на північ від обласного центру. Крім того, продовжувався тиск на Часів Яр та Покровськ. Одну частину завдання, яке поставив Герасимов, ЗС РФ виконали: ЗСУ дійсно відвели деякі бригади з Донбасу. Однак "буферну" зону не створили, натомість росіянам довелось перекидати резерви зі сходу, щоб втримати захоплені позиції.

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