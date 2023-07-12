"Ходили з Подоляком "красти" вино у Тимошенка" – Арахамія про дні в бункері президента

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, який вигляд має президентський бункер та як там проходили перші дні повномасштабного вторгнення.

Про це він розповів у проєкті "Української правди".

"Так виглядає, чесно кажучи, як у фільмі "Сталкер". Можливо, хтось був у Первомайську в музеї ракетних військ, там, де стратегічна ядерна зброя стояла колись, "Сатана" і таке інше. Там є спуск до ракетної шахти. От це десь такий же самий експірієнс", - пригадав він.

Найвигідніші умови, за його словами, були у радника голови офісу президента Михайла Подоляка, який зайняв кімнату голови Ради Руслана Стефанчука. Він також розповів, як разом з Подоляком "крав" вино у Кирила Тимошенка.

"А потім ми з Подоляком згадали, що в Кирила Тимошенка (ексзаступник глави ОП - ред.) в кабінеті був холодильник з вином гарним. І пішли його "грабувати". Вночі це було. Я тоді побачив, як виглядає будівля ОП вночі, коли там прожектори...Ну це в такому хорор-фільмі наче, знаєте? Все завалено мішками з піском. Ми пробирались, наступили на якогось нацгвардійця, потім вибачались. Бо всі коридори, вони ж були без світла, і ми там з цими ліхтариками з телефонів пробиралися…Я пам'ятаю, це найсмачніше вино було. Ну, коли ти сидиш на нервах і немає нічого такого, і потім ми знайшли це вино. І було свято таке маленьке", - пригадав Давид Арахамія.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, коли Україна стане членом НАТО.

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