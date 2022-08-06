Ходитимуть зі зброєю по квартирах: Федоров розповів, як окупанти планують проводити "референдум" у Мелітополі

Окупанти будуть ходити по багатоквартирних будинках зі зброєю та у супроводі співробітників міліції або ФСБ та проводитимуть опитування.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров під час національного ефіру новин у суботу, 6 серпня.

"Окупанти хочуть проводити референдум 7 днів. Проводити його хочуть за допомогою старших по будинках, які будуть ходити по квартирах та опитувати мешканців, але у супроводі автоматників та співробітника міліції або ФСБ", - сказав мер.

Як пояснив Федоров, за 7 днів представники окупаційної влади "можуть намалювати ту цифру, яку захочуть".

Як повідомляли раніше, під тимчасово захопленим Мелітополем росіяни ховаються від ЗСУ по лісах. Так, у селищі Мирний у будівлі дитячого притулку військові країни-агресорки організовували шпиталь. Проте днями із цієї будівлі окупанти виїхали.

Понад 1000 мелітопольців у полоні окупантів: мер Мелітополя Іван Федоров про ситуацію в місті

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