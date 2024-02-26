Ходив у формі ЗСУ і мочився на шапку окупанта: співробітник Сенату США потрапив у гучний скандал

Високопоставлений співробітник Сенату США, який тривалий час висловлював свою позицію щодо політики Росії, перебуває під слідством Конгресу у зв'язку з його частими поїздками до зон бойових дій в Україні та наданням, за його словами, снайперського спорядження українським військовим на суму 30 000 доларів.

Про це повідомляє The New York Times.

Іноземний агент?

Цей співробітник, Кайл Паркер, є старшим радником Сенату США в Комісії з безпеки і співробітництва в Європі, відомій як Гельсінська комісія. Комісія очолюється членами Конгресу і укомплектована помічниками конгресменів. Вона має вплив на питання демократії та безпеки і активно підтримує Україну.

У конфіденційному звіті директора та головного юрисконсульта комісії, з яким ознайомилося видання The New York Times, йдеться про те, що передача обладнання може зробити Паркера незареєстрованим іноземним агентом. У звіті йдеться про те, що Паркер подорожував лінією фронту в Україні в камуфляжі та з українськими військовими знаками розрізнення, а також найняв українського чиновника для отримання стипендії від уряду США, незважаючи на заперечення чиновників з питань етики та безпеки Конгресу США.

І це підняло питання про те, що він “свідомо чи несвідомо став мішенню і був використаний іноземною розвідувальною службою”, посилаючись на невизначені “питання контррозвідки”, які повинні бути передані ФБР.

Представник Паркера заявив, що він не зробив нічого поганого. Він сказав, що Паркер став мішенню “кампанії відплати” за звинувачення в неправомірних діях на адресу авторів звіту.

Звіт настільки занепокоїв голову комісії, представника Джо Вілсона, республіканця з Південної Кароліни, що він рекомендував звільнити Паркера з метою захисту національної безпеки, як свідчать документи. Він послався на “серйозні передбачувані неналежні дії за участю українських та інших іноземних осіб”.

Паркер залишається в комісії в очікуванні того, що троє американських чиновників назвали широким розслідуванням поведінки персоналу, включаючи звинувачення у звіті та звинувачення з боку Паркера на адресу виконавчого директора комісії Стівена Шраге та адвоката Майкла Геффроя, який написав звіт.

Розслідуванням займається зовнішня юридична фірма, повідомили посадовці, які на умовах анонімності розповіли про хід розслідування, що триває. Невідомо, чи передав Конгрес занепокоєння до ФБР, як рекомендувалося у звіті.

Розслідування неправомірної поведінки перервало роботу Гельсінської комісії в небезпечний для України та її відносин з Конгресом час. Країна зазнала невдач у війні з Росією і відчайдушно потребує більше грошей і зброї. Республіканці погрожують заблокувати 60 мільярдів доларів додаткової допомоги.

Скандал може поставити під загрозу майбутню допомогу Україні

У своєму листі Вілсон попередив, що скандал у комісії може поставити під загрозу “майбутню допомогу Україні”.

Гельсінська комісія є ключовим проукраїнським голосом як на Капітолійському пагорбі, так і в Європі. Паркер є одним з її найстаріших помічників. У зовнішньополітичних колах він відомий як рушійна сила закону про права людини 2012 року, “Акту Магнітського”, натхненного смертю російського борця з корупцією Сергія Магнітського.

У доповіді піднімається питання про те, що палка підтримка України з боку Паркера перетинає етичні та правові межі, і що він, як державний службовець США, міг діяти як агент України. Через свого представника Паркер заперечив це.

Візити в зони бойових дій

Паркер — один з багатьох американців, які прибули до України після вторгнення Росії у 2022 році. Деякі з них пропонували гроші та припаси або воювали пліч-о-пліч з українськими солдатами. Інші були нечесними, некомпетентними або заклопотаними міжусобними чварами.

У лекціях, подкастах і дописах у соціальних мережах Паркер заявив, що від початку вторгнення в лютому 2022 року він щонайменше сім разів їздив до України, в тому числі в зони бойових дій, називаючи себе “американським чиновником, який найбільше подорожував Україною у воєнний час”.

On behalf of my colleagues @HelsinkiComm, I went to #Dnipro to pay respects to the victims of Russia’s terrorist attack on innocent civilians and to strengthen my resolve to do whatever I can to hasten Ukraine’s total victory, restoration of its 1991 borders, and reconstruction. pic.twitter.com/kUtDcABjgb — Kyle Parker ‍☠️ (@kyleparkernet) January 27, 2023

With the Armed Forces of #Ukraine about 100 meters from the 1st line of defense around #Soledar. In my 7 trips since February 24, this is the first I’ve been close enough to the zero line to hear small arms fire (audible towards the end of the clip). Should have had my helmet on. pic.twitter.com/9hC8iZDRRP — Kyle Parker ‍☠️ (@kyleparkernet) February 2, 2023

На фотографіях з цих поїздок у соціальних мережах він зображений у камуфляжі та з розпізнавальними знаками українських підрозділів. На одній фотографії він носить нашивку обласної військової адміністрації. На іншій — у камуфляжі та з нашивкою українського підрозділу безпілотників. На іншій він каже, що “планує звільнення” Луганська з українським чиновником.

Three хуйs diverged in a yellow field, and sorry I could not travel all three… pic.twitter.com/YbAllLHFBC — Kyle Parker ‍☠️ (@kyleparkernet) January 24, 2023

Remains of the occupation at Kherson’s liberated #Chornobaivka airport, which became a symbol of Russian ineptitude and a rallying cry for free #Ukraine. pic.twitter.com/foKxV8vYFP — Kyle Parker ‍☠️ (@kyleparkernet) February 1, 2023

На одному з відео, отриманих The Times, видно, як він розрізає російську шапку і мочиться на неї.

“Неофіційні поїздки Паркера і його позиціонування в ЗМІ як іноземного військового викликають додаткові юридичні та етичні проблеми на тлі повідомлень про корупцію в українській армії”, — йдеться в доповіді.

Представник Паркера надав письмові відповіді на запитання від імені Паркера за умови, що його ім'я не буде розкрито. Він сказав, що “американські та українські експерти з питань безпеки” порадили Паркеру носити камуфляж поблизу фронту і що він ніколи не носив розпізнавальних знаків військових частин, які він супроводжував.

Він сказав, що сечовипускання було “особистим вираженням гніву і горя” після того, як він став свідком доказів російської жорстокості.

Представник пана Паркера заявив, що це не були офіційні поїздки. Але Паркер публічно говорив так, ніби вони були офіційними. Деякі з тих, хто подорожував з ним, сказали, що вірили, що він був у державних справах. Комісія опублікувала його фотографію в обложеному Херсоні.

This Women's History Month, we are highlighting #ProfilesOfCourage — brave women who have been tirelessly fighting for Ukrainian victory. Today, we honor @Ira_Joconda, who serves in a volunteer reconnaissance unit & is seen here w/ our @kyleparkernet in #Kherson in January. pic.twitter.com/wtL3u4ojVG — U.S. Helsinki Commission (@HelsinkiComm) March 20, 2023

Під час лекції в Університеті штату Мен у квітні 2023 року Паркер сказав, що після евакуації посольства США в Києві перед російським вторгненням у нього з'явилася мотивація поїхати до України, щоб допомогти консультувати американських політиків.

Відвідування лінії фронту в Україні не є незаконним, незважаючи на застереження Державного департаменту.

“Я не підзвітний Державному департаменту, — додав він. — Ми —незалежне агентство”.

За словами двох американських чиновників, які безпосередньо знайомі з ходом розслідування, він розповів представникам Конгресу, що принаймні частина його поїздок була спрямована на те, щоб переконати родину, яка залишилася в Україні, виїхати звідти. Представник Паркера заявив, що він допоміг родині евакуюватися.

Паркер сказав, що він їздив на лінію фронту. Американські чиновники рідко їздять на фронт, і тільки з посиленою охороною. Вільям Б. Тейлор-молодший, колишній посол США в Україні, сказав, що такі експедиції особливо ризиковані. “Якщо ви працюєте в уряді або маєте якусь пропагандистську цінність для росіян, — сказав він, — вигода має бути дуже, дуже високою”.

Коли у 2022 році розпочалася війна, Паркер був директором штабу, він заявив, що комісія перейшла на “військові рейки” і більше не повинна дотримуватися правил щодо звітності про поїздки або контактів з іноземними посадовими особами, йдеться у звіті. Представник Паркера це заперечив.

У звіті йдеться, що Паркер найняв помічника депутата українського парламенту в якості співробітника комісії, незважаючи на “заперечення з питань безпеки персоналу, етики та права”.

Ім'я помічника у повідомленні не вказано. The Times ідентифікувала його як Андрія Бондаренка, який повідомив у повідомленнях, що обіймав неоплачувану посаду близько місяця наприкінці 2022 року.

“Ідея полягала в тому, щоб зрозуміти, як працює Конгрес”, — сказав він. Бондаренко повідомив, що наразі він служить в українській армії.

Снайперське спорядження

Лекція Паркера в штаті Мен викликала тривогу в комісії. Звіт спирався на публічні записи заходу, під час якого Паркер розповідав про отримання спорядження для українських снайперів.

У записі він сказав, що родич в Україні передав йому 30 000 доларів, зібраних ветеранами та волонтерами, на які він купив далекоміри на Amazon і балістичні датчики вітру у виробника з Філадельфії.

Він сказав, що доставив їх до Харкова на Великодні вихідні 2022 року “хлопцям, які збираються боротися зі снайперами на передовій”. Далекоміри — це спеціалізовані біноклі або монокуляри. Вітроміри допомагають розраховувати погодні параметри для вирівнювання пострілів.

Експорт такого обладнання не обов'язково обмежений, хоча поставки складних моделей можуть бути обмежені. Паркер сказав, що він дотримується експортного законодавства. “У воюючу Україну не можна їхати з порожньою валізою”, — сказав він.

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