Ходорковський пояснив, чому багато росіян готові “вмирати за Путіна”

До збройних сил РФ набирають людей із “глибинки”, бо у великих містах більша ймовірність обурення.

В умовах диктатури, яка існує в Російській Федерації, агресивна війна Путіна не викликає значного спротиву у російських громадян, оскільки більшість із тих, кого набирають до армії, походять із “глибинки”, де таким діям менше обурюються, ніж у великих містах. Частина росіян, окрім того, перебуває під впливом так званого “стокгольмського синдрому”.

Таку думку висловив в ефірі “Радіо НВ” російський опозиціонер Михайло Ходорковський.

За його словами, в умовах диктатури думка населення щодо бажання вмирати особливо не враховується.

“Путін не закликає людей з великих міст, великих обласних центрів. Він закликає людей із глибинки. Ви в цьому можете переконатися, якщо слухаєте переговори солдатів, які вони проводять зі своїми сім'ями. Там навіть з мови та висловів чутно, звідки ці люди. Це робиться продумано, тому що великі міста з більшою ймовірністю можуть обуритися”, - вважає він.

Окрім того, частина росіян, на думку Ходорковського, перебуває під впливом так званого “стокгольмського синдрому”.

“Люди бояться, не хочуть почуватися негідниками, і тому шукають пояснення своїй поведінці, яка б їх не виставляла у власних очах негідниками. А пропаганда їм ці пояснення підкидає. І ось ці пояснення, які для здорової, нормальної людини за будь-якого логічного міркування не виглядають взагалі правдоподібними, вони сприймаються людьми просто через те, що це психіатричний синдром. І з цим дуже важко працювати”, - пояснює російський опозиціонер.

Ходорковський порівняв майбутнє усвідомлення провини російськими громадянами із ситуацією, яка виникла після закінчення Другої світової війни у нацистській Німеччині.

“Процес усвідомлення німцями того, що вони накоїли, тривав понад 20 років. На превеликий жаль, я боюся, що в Росії це триватиме навіть більше часу, тому що немає тих умов, які були у Німеччині після Другої світової”, - зауважив він.

Нагадаємо, після спільної перемоги і суду над верхівкою путінського рейху доведеться денацифікувати 140 мільйонів росіян.

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