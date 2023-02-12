"Ходять чутки, що Путін помер": політтехнолог розповів, навіщо диктатору святкувати річницю війни

Путіну потрібні криваві гуляння, щоб показати росіянам, що все добре.

Російський диктатор Володимир Путін повинен особисто звернутися до Федеральних зборів РФ, щоб показати, що він ще живий. Диктатор хвалитиметься "успіхами" у війні проти України та ситуацією в Росії.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ сказав політтехнолог Тарас Загородній.

"Послання до Федеральних зборів - це обов'язок Путіна у форматі міжелітної розмови. Сенатори повинні переконатися, що Путін живий. Бо ходять чутки в Кремлі, що диктатор помер, а його роль грає актор. На цей виступ він має з'явитися особисто, не використовуючи двійника - цього вимагає оточення. Друге - він повинен дати меседж еліті, бо вони повинні розуміти, чи є вихід з ситуації, куди рухається країна і що буде з їхніми інтересами", - сказав Загородній.

Також політтехнолог вважає, що на річницю кривавої війни Путіну потрібні гуляння, що показати, що у Росії все добре.

"Цим він хоче показати росіянам, що все добре, у них суцільні "успіхи". Щодо того, чи оголосить він мобілізацію чи воєнний стан - сумніваюсь. Вони і так можуть набирати людей. Кордони їм не потрібно закривати, а просто підготувати списки чоловіків призовного віку, яким заборонений виїзд", - сказав політтехнолог.

Нагадаємо, російський диктатор Путін 21 лютого планує виступити перед Федеральними зборами.

Також росіяни відзначатимуть річницю вторгнення до України 22 лютого. У Лужниках загарбники планують організувати справжній концерт, на який, ймовірно, приїде і Володимир Путін. На це дійство планують зігнати 200 тисяч росіян.

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