"Ходять, наче космонавти": у Херсоні окупанти посилюють заходи безпеки через партизанів

У тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти посилили заходи безпеки.
Раніше загарбники ходили містом ледь не в парадній формі, то тепер - у повному екіпіруванні.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За даними місцевих мешканців, росіяни патрулюють Херсон в повному екіпіруванні. Жителі Херсону іронізують, що так загарбники схожі на "космонавтів".
"В місті зростає спротив у зв’язку з наближенням ЗСУ, відтак командування ворога відчуває, що "кон'юнктура змінилась". Тому, якщо ще кілька днів тому на площі Свободи патруль окупантів був з АК-47 та ледь не в парадній формі, то тепер росіяни не знімають бронежилети та каски навіть сидячи в авто, з якого переважно не виходять", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Жданов розповів, як ЗСУ звільнятимуть Херсон.
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