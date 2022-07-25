"Ходять, наче космонавти": у Херсоні окупанти посилюють заходи безпеки через партизанів

Раніше загарбники ходили містом ледь не в парадній формі, то тепер - у повному екіпіруванні.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними місцевих мешканців, росіяни патрулюють Херсон в повному екіпіруванні. Жителі Херсону іронізують, що так загарбники схожі на "космонавтів".

"В місті зростає спротив у зв’язку з наближенням ЗСУ, відтак командування ворога відчуває, що "кон'юнктура змінилась". Тому, якщо ще кілька днів тому на площі Свободи патруль окупантів був з АК-47 та ледь не в парадній формі, то тепер росіяни не знімають бронежилети та каски навіть сидячи в авто, з якого переважно не виходять", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Жданов розповів, як ЗСУ звільнятимуть Херсон.

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