"Ходять як налякані ідіоти": військовий розповів про ситуацію в Бахмуті та про бої з окупантами (відео)

Український військовий розповів, що станом на понеділок, 9 січня Бахмут продовжує перебувати під контролем українських військових. Проте йдуть запеклі бої, Росія продовжує відправляти на східну ділянку фронту безліч мобілізованих у якості "гарматного м'яса".

Про це він розповів у TikTok.

"Зараз, як ви можете чути, відбувається бій. Вони лізуть і лізуть без кінця, безперервно. Але хлопці тримаються і Бахмут на цей момент наш. Ситуація по Бахмуту така – всі ці нові підрозділи росіян, які приїхали, їх кидають у бій, нічого не пояснюючи, вони ходять як налякані ідіоти. На БПЛА видно, що міна пролітає, а він (окупант - ред.) навіть не розуміє, що відбувається. Зараз треба цю нечисть вибити, пригасити їхню активність, потім вже буде легше. Тому друзі, тримаємо стрій, допомагайте ви нам, а ми – вам. І все буде Україна", - розповів солдат ЗСУ.

Військові також подякували волонтерам з України та Литви за забезпеченням необхідним на фронті, а також іншим волонтерам, які підтримують та забезпечують різні підрозділи Збройних сил України.

Вони також розповіли, що вчора, під час бою, безпілотник Mavic 3 вдало корегував вогонь по ворогу.

"Вчора ми вели бій, і корегував вогонь Mavic, ми добряче відпрацювали", - зазначили військові.

Нагадаємо, українські військові у Бахмуті просять у Міноборони України безпілотники Mavic 3, які сьогодні виконують функції і розвідувальних, і ударних БПЛА.

Бої за Бахмут

Російські війська не полишають спроб оточити Бахмут. Вони кидають на штурм міста багато живої сили та зазнають великих втрат. Українські військові обороняють місто від окупантів вже майже п’ять місяців.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський об‘їхав війська, які обороняються в районі Бахмута та Соледара на Донеччині.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що Росія кидає неймовірну кількість своїх солдатів на східну ділянку фронту, аби виправдати мобілізацію, оголошену диктатором Володимиром Путіним наприкінці вересня 2022 року.

На Бахмутському напрямку українські прикордонник відбили п`ять атак російських окупантів.

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