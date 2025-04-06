"Годинники не перевели": експерт звернув увагу на незвичну тактику останнього удару росіян

Ракетний удар по Україні / © ТСН.ua

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Під час комбінованого ракетно-дронового удару по Україні 6 квітня російська терористична армія застосувала незвичну тактику.

На це звернув увагу авіаційний експерт Костянтин Криволап в коментарі на YouTube-каналі РБК-Україна.

За його словами, під час попередніх масованих ударів росіяни спочатку випускали «Шахеди» та крилаті ракети, на яких розряджаються українські засоби ППО, а після цього завдають удару балістикою.

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«Так завжди було. А сьогодні вдарили спочатку балістикою, а потім почали долітати крилаті ракети. І оце не зовсім зрозуміло. Мені здається, що вони там якісь “годинники не перевели“, — сказав експерт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія завдала масованого удару по території України, застосувавши ракети, які було запущено з акваторії Чорного моря. Тим самим держава-агресорка порушила домовленості про припинення вогню на морі.