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- Війна
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"Годинники не перевели": експерт звернув увагу на незвичну тактику останнього удару росіян
Росіяни вдарили спочатку балістикою, а потім почали долітати крилаті ракети.
Під час комбінованого ракетно-дронового удару по Україні 6 квітня російська терористична армія застосувала незвичну тактику.
На це звернув увагу авіаційний експерт Костянтин Криволап в коментарі на YouTube-каналі РБК-Україна.
За його словами, під час попередніх масованих ударів росіяни спочатку випускали «Шахеди» та крилаті ракети, на яких розряджаються українські засоби ППО, а після цього завдають удару балістикою.
«Так завжди було. А сьогодні вдарили спочатку балістикою, а потім почали долітати крилаті ракети. І оце не зовсім зрозуміло. Мені здається, що вони там якісь “годинники не перевели“, — сказав експерт.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія завдала масованого удару по території України, застосувавши ракети, які було запущено з акваторії Чорного моря. Тим самим держава-агресорка порушила домовленості про припинення вогню на морі.