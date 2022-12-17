Ходжес прокоментував заяву Залужного про новий наступ росіян у лютому

Росіяни не будуть починати свій повторний масований наступ на Україну у лютому, попри прогнози Головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного.

Таку думку висловив американський генерал у відставці Бен Ходжес.

Він заявив, що росіяни не зможуть до лютого зібрати достатнє угруповання військ для серйозного наступу, тим більше зробити його належної якості.

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Таким чином Ходжес прокоментував заяву Залужного, який казав, що Росія збирає 200-тисячне військо для повторного наступу на Київ через територію Білорусі.

Ходжес вважає, що остання хвиля мобілізації у Росії була провальною.

Крім того, американський генерал додав, що перебільшення потенціалу наступальних військ Росії грає на руку тим, хто шукає відмовки, щоб припинити підтримувати Україну.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 грудня сказав, що, на його думку, Росія мобілізує 200 тисяч нових військових і може спробувати захопити Київ вже у січні.

В свою чергу генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія готується до тривалої війни в Україні, і ті, хто підтримує Київ у НАТО, повинні продовжувати надсилати зброю, доки президент РФ Володимир Путін не зрозуміє, що він не може перемогти на полі бою.

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