"Х**лы наступление готовят - будем отступать": розвідка перехопила розмову окупанта на Херсонщині

Солдат припускає, що може не встигнути відступити.

Військовослужбовець Росії на Херсонському напрямку в розмові з сестрою розповів про те, що готується здавати позиції перед наступом ЗСУ.

Про це йдеться у перехопленій телефонній бесіді окупанта, яку оприлюднило ГУР МО України.

"Тут х**ли наступ готують. Будемо відступати, якщо встигнемо, а якщо ні, то всім хана", - сказав солдат.

"Тут новини погані. Я ж кажу: х**ли наступають. Поки ми єдині залишилися", - додав військовий.

Він також додав, що відступати планують за день-два, але поки чекають на наказ. Щодо кількості військових, які залишилися "в очікуванні", він зазначив, що їх 100-150.

Втрати окупантів у війні проти України: подробиці

Станом на ранок 24 жовтня в Україні ліквідували 67070 окупантів, збили 270 літаків та 243 вертольоти.

У ЗСУ повідомили, що на південному напрямку минулого тижня українські захисники збили російський вертоліт Ка-52 за допомогою кулемета.

22 жовтня, близько 12:00 години, Повітряні сили ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 у Херсонській області.

7 жовтня ЗСУ збили черговий російський вертоліт. Ворожий "Алігатор" поцілено на Південному напрямку фронту.

Читайте також: