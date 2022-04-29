Холера, дизентерія, ешерихіоз: мешканцям Маріуполя загрожує масове поширення інфекційних хвороб

У Маріуполі місцевим мешканцям загрожує масове поширення інфекційних захворювань.

Місто залишається заблокованим російськими окупантами майже два місяці. Зараз у зруйнованому росіянами Маріуполі — середньовічні умови життя.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Росіяни не дозволяють евакуювати мирних жителів та доставити гуманітарні вантажі, позбавляючи людей доступу до базових потреб. Тисячі маріупольців змушені ховатися у підвалах, укриттях та бункерах, тікаючи від ракетних обстрілів та авіаційних бомбардувань, де вони не бачать сонячного світла, не мають чистої питної води та збалансованого харчування", — зазначила омбудсменка.

Вона нагадала, що Україні вже вдалося евакуювати понад 100 тисяч жителів Маріуполя, але майже 120 тисяч не можуть виїхати через дії армії РФ

Так, лише проти ночі 28 квітня російські війська здійснили 50 авіаударів, застосовували фосфорні бомби, ракети, артилерію.

"Маріупольці перебувають під систематичними обстрілами, у повному інформаційному вакуумі. Вони виснажені голодом та постійними погрозами", — пише Денісова.

За попередніми оцінками, у Маріуполі від 1 березня загинуло понад 22 тисячі мирних жителів. Щонайменше 15 тисяч мешканців похилого віку та з хронічними захворюваннями можуть померти, адже в заблокованому місті катастрофічна нестача ліків, їжі та питної води.

Омбудсменка попередила, що близько 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека ще й через нестерпні умови життя та антисанітарію:

під завалами розкладаються тисячі трупів ;

; централізоване водопостачання відсутнє;

сміття не вивозять (бо нічим) понад півтора місяця;

очисні споруди каналізації та насоси не працюють.

"Температура повітря вже зараз сягає 20 градусів. На тлі потепління, підйому ґрунтових вод та за відсутності медичної допомоги місту загрожує різке погіршення епідеміологічної ситуації", — наголосила вона.

Зокрема, йдеться про загрозу поширення небезпечних інфекцій – холери, дизентерії, ешерихіозу, які спричиняють тяжкі форми захворювань і призводять до смерті літніх людей, маленьких дітей та осіб з ослабленим імунітетом.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, зараз у зруйнованому місті середньовічні умови життя. Потрібна негайна та повна евакуація.

Раніше українські захисники Маріуполя розповіли про нещадний обстріл "Азовсталі" і нові поранення і втрати.

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