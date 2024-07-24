Холера, сморід від трупів, зникнення людей: що відбувається в окупованій Авдіївці

Окупанти привозять продукти у костюмах хімзахисту: вивалюють харчі на блокпостах і швидко тікають назад.

В окупованій Авдіївці почалась епідемія холери. Росіяни закрили місто на в'їзд та виїзд.

Про це повідомив начальник Авдіївської міської військоої адміністрації (МВА) Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

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"Місто залишилось в руїнах. Жодної вцілілої будівлі не було. І руйнування по самому місту наближені до 100%. Всі будівлі, інфраструктура, всі комунікації були зруйновані", – повідомив Віталій Барабаш.

За його словами, на момент відступу ЗСУ в Авдіївці залишалось приблизно 700 осіб, які, за припущенням голови МВА, чекали окупантів. Зараз кількість цих людей зменшилась до 400-450 осіб.

Одразу після захоплення окупанти доручили місцевим розбирати завали та відновлювати комунальну інфраструктуру. За це їм платили по 5 тисяч рублів.

Епідемія холери

"Вже два тижні цього не відбувається, бо в місті, за інформацією з декількох джерел, епідемія холери. Тобто місто закрито на в’їзд з Донецька. Людей з міста не випускають", – каже Барабаш.

Окупанти привозять продукти у костюмах хімзахисту: вивалюють харчі на блокпостах і швидко тікають назад. У місті дуже багато безпритульний голодних собак, які кидаються на людей. На вулицях стоїть нестерпний сморід від тіл.

"Розказують, що в місті сильний сморід від тіл людей, що загинули. І ніхто нічого не розбирає. Тому, мабуть, і сталася ця епідемія холери. Там відбувається епідеміологічна катастрофа", – розповідає голова МВА.

За його словами, "ждуни" дуже розчаровані приходом "руского міра".

Кинули на м'ясо "антисоціальні елементи"

За інформацією МВА, у перші два тижні окупації в Авдіївці раптово зникло майже 100 чоловіків-"антисоціальних елементів". Згодом стало відомо, що їх вивезли до Очеретиного і кинули у бій без зброї та підготовки.

"Протягом перших двох тижнів, більше 100 людей, це чоловіки, з міста просто зникли. Це люди соціально незабезпечені. Вони були майже без зброї, не навчені, як гарматне м'ясо, але оскільки місцеві і територію знають, то їх брали. Після цього під Очеретиним декількох з них взяли в полон", – додав Віталій Барабаш.

Нагадаємо, у лютому цього року українським військам довелося відійти з Авдіївки. На початку березня український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українських військових відвели з Авдіївки в "чисте поле".

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