Холод та руйнування: в Маріуполі місцеві масово скаржаться на дії росіян та повернення до 90 років

Місцеві мешканці тимчасово окупованого Маріуполя все частіше проявляють своє невдоволення колаборантами. Вони скаржаться, що росіяни повернули місто у 90-ті роки.

Про це повідомили в пресслужбі Маріупольської міськради.

Як зазначається, в місті замість “відновлення”, яке обіцяли російські окупанти - холод у квартирах, зруйнований приватний сектор та бюрократичне пекло.

“Безвладдя, не достукатися ні до кого, люди без даху над головою, квартири не дають, приватний сектор взагалі не потрібен ні кому, виживай, як хочеш, адміністрації два дні на тиждень прийом по пару годин, людей темрява і ще по талонах”, - пишуть місцеві мешканці.

Водночас так звана адміністрація проводить сесію, де основне питання – обрання заступників фейкового мера Моргуна. Маріупольців це обурило.

“Чи правильно треба розуміти: абсолютно провальний старт опалювального сезону у місті – не основне питання. Цілковите свавілля підрядників, які "ремонтують" будинки - не основне питання. Бюрократичне пекло в Маріуполі – не основне питання”, - пишуть мешканці у місцевих пабліках.

Нагадаємо, що у окупантів у Маріуполі виник дефіцит палива через наступ на Авдіївку.

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