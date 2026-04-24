Голодне виснаження бійців 14 ОМБр: звільнено попередніх командувачів, яка ситуація з їжею зараз

Виснажені голодом військовослужбовці 14 ОМБр / © Користувачка Threads i.petrovna_

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Через приховування реального стану справ та проблеми із забезпеченням бійців їжею, у 14-й окремій механізованій бригаді та 10-му армійському корпусі змінили командування. На позицію військовослужбовців 14 ОМБр доставили вантаж із продовольством.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ускладнення логістики під Куп’янськом

У Генштабі поінформували, що через регулярні авіаційні та ракетні удари російських військ по переправах через річку Оскіл значно ускладнилося забезпечення підрозділів Сил оборони в районі Куп’янська. Наразі логістика здійснюється із використанням плавзасобів і важких безпілотників.

Реклама

Командування вживає заходів для посилення протиповітряної оборони та захисту від дронів на цьому напрямку, а також нарощує можливості радіоелектронної боротьби.

У таких умовах особливу увагу приділяють забезпеченню військових, які виконують бойові завдання на передовій.

Ситуація в 14-й бригаді та кадрові рішення

«В той же час, попереднім командуванням 14 окремої механізованої бригади приховувався реальний стан справ, було втрачено певну кількість позицій та допущено низку прорахунків щодо забезпечення військовослужбовців. Зокрема, виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади», — йдеться в заяві Генштабу.

Аби виправити ситуацію, було ухвалено кадрові рішення: командира 14-ї ОМБр усунули з посади, а командира 10 армійського корпусу звільнили та призначили на нижчу посаду. Новим командиром 14 ОМБр став полковник Тарас Максімов, а 10 корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

Реклама

«За результатами виявлених порушень після прийняття посад новопризначеними командирами бригади та корпусу відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил України проводиться розслідування комплексною комісією Сухопутних військ», — вказано в заяві.

Наразі службове розслідування щодо посадовців 14-ї бригади завершується. За його підсумками ухвалять відповідні управлінські рішення, а матеріали передадуть до правоохоронних органів для правової оцінки.

Бійцям 14 ОМБр доставили їжу і готують евакуацію

Нове керівництво бригади та корпусу вживає заходів для стабілізації ситуації та покращення забезпечення військових на позиціях.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив командувачу угруповання Об’єднаних сил генерал-майору Михайлу Драпатому, якому підпорядковується 10-й армійський корпус, провести перевірку всебічного забезпечення військових на передовій.

Реклама

«Слід зазначити, що нещодавно на позицію військовослужбовців 14 омбр доставлено черговий вантаж з продовольством. За наявності сприятливих умов, буде здійснена негайна евакуація наших воїнів», — повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, дружина бійця 14 ОМБр заявила про критичний брак продовольства на передовій: військові втратили до 40 кг ваги, пили дощову воду та подекуди залишалися без їжі до 17 днів через проблеми з логістикою та зв’язком. Після широкого розголосу в соцмережах і звернень до Міноборони ситуація почала виправлятися — новий командир налагодив постачання. У міністерстві підтвердили проблему, пояснивши її складною обстановкою на фронті, та запевнили, що питання забезпечення й ротації наразі перебуває на контролі командування.