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"Холодноярці" показали фото із Соледара: як живе місто, яке стало епіцентром бойових дій

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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418
Час на прочитання
2 хв
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© 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Воїни-"холодноярівці" 93-ї бригади надійно тримають удар і не дають загарбникам взяти Соледар, попри всі атаки.

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" показали, як живе незламне місто Соледар на Донеччині, яке перетворилося на лінію фронту.

Емоційні фото опублікувала пресслужба бригади.

Соледар розташований поблизу Бахмута в Донецькій області. Зараз це – найважчий та найжорстокіший напрямок на фронті, один із епіцентрів бойових дій з окупантами. Росіяни день за днем методично знищують місто обстрілами і кидають в атаку сотні бійців "гарматного м'яса".

Воїни-"холодноярівці" 93-ї бригади надійно тримають удар і не дають загарбникам взяти місто.

"У Соледарі зовсім нема вигод – ні води, ні світла, ні газу. Тим не менш, там ще досі живуть та виживають цивільні мешканці", – зазначили у пресслужбі бригади.

Нагадаємо, що Донеччину, зокрема Бахмутський напрямок, уже декілька місяців поспіль відзначають як один із найскладніших. 

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Бахмут - це найжорстокіший та найагресивніший напрямок.

У МВС розповіли, що окупанти застеляють тілами землю і рухаються далі, відчайдушно намагаючись прорватися до Авдіївки і Бахмута.

Фото українських позицій під Бахмутом порівняли з умовами боїв Першої світової. Українські захисники змушені жити в окопах, де води по коліна, а навколо - просто випалена земля, навіть лісопосадки перетворилися на поламані тріски.

Тіла окупантів біля Бахмута гниють в окопах, а командування РФ навіть не планує їх забирати.

Мапа війни на 29 листопада: ворог намагається наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Мапа війни на 29 листопада: ворог намагається наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках

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Дата публікації
Перегляди
418
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