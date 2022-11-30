"Холодноярці" показали фото із Соледара: як живе місто, яке стало епіцентром бойових дій

Воїни-"холодноярівці" 93-ї бригади надійно тримають удар і не дають загарбникам взяти Соледар, попри всі атаки.

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" показали, як живе незламне місто Соледар на Донеччині, яке перетворилося на лінію фронту.

Емоційні фото опублікувала пресслужба бригади.

Соледар розташований поблизу Бахмута в Донецькій області. Зараз це – найважчий та найжорстокіший напрямок на фронті, один із епіцентрів бойових дій з окупантами. Росіяни день за днем методично знищують місто обстрілами і кидають в атаку сотні бійців "гарматного м'яса".

Воїни-"холодноярівці" 93-ї бригади надійно тримають удар і не дають загарбникам взяти місто.

"У Соледарі зовсім нема вигод – ні води, ні світла, ні газу. Тим не менш, там ще досі живуть та виживають цивільні мешканці", – зазначили у пресслужбі бригади.