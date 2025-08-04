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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Голова ДПСУ Дейнеко побував на Харківщині, Сіверському, Куп'янському та Краматорському напрямках фронту

Голова Держприкордонслужби генерал-лейтенант Сергій Дейнеко відвідав прикордонні підрозділи на Харківщині, а також окремо попрацював на Куп’янському, Сіверському та Краматорському напрямках. Він перевірив готовність бригад і загонів, які стримують ворога: ознайомився з бойовою обстановкою, забезпеченням, медичною підтримкою та озброєнням.

Голова ДПСУ Дейнеко побував на Харківщині, Сіверському, Куп'янському та Краматорському напрямках фронту

Окрема увага – мобільним вогневим групам, які збивають ворожі дрони, та прикордонній комендатурі РУБпАК «Фенікс», що розширює бойові спроможності в рамках проєкту «Лінія дронів». Очільник служби зустрівся й з медиками, які першими рятують поранених. 

На кожному напрямку він вручив нагороди захисникам – за мужність, самопожертву та вірність присязі.

«Хочу подякувати вам за вашу мужність і героїзм, з якими ви щодня тримаєте ворожі атаки й наступи. Я розумію, що війна не закінчиться завтра чи через тиждень, але ми не маємо іншого вибору. Наш шлях – зупиняти, перемагати, вибивати ворога з нашої землі», – звернувся до прикордонників Сергій Дейнеко.

Разом із ним бойові підрозділи відвідала Голова Державної казначейської служби Тетяна Слюз, щоб подякувати прикордонникам і наголосити: тил працює пліч-о-пліч із фронтом.

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