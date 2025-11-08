ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Голова ДПСУ Сергій Дейнеко відвідав найгарячіші ділянки фронту

Очільник Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Сергій Дейнеко здійснив робочу поїздку на прикордонні застави Харківщини та Донеччини.

На Харківщині відвідав позиції прикордонників на кордоні з рф та на Куп’янському напрямку. На Донеччині – побував на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках.

На місцях він заслухав доповіді командирів щодо оперативної обстановки, обговорив застосування новітніх засобів і тактик – зокрема безпілотної авіації та артилерії – перевірив умови служби, стан забезпечення та підготовку підрозділів до зимового періоду.

У кожному підрозділі Сергій Дейнеко вручив державні й відомчі нагороди, нагородну зброю та присвоїв офіцерські звання.

Керівник ДПСУ відзначив мужність прикордонників комендатур швидкого реагування Чернігівського та Волинського загонів, підрозділів Харківського загону та бригад "Помста", "Гарт" і "Форпост", окремо подякував операторам РУБпАК "Фенікс" за ефективну роботу.

"Триває робота з посилення спроможностей – направлення нових артилерійських засобів, дронів та броньованих автомобілів", - додав Дейнеко, пообіцявши нові види озброєння вже найближчим часом.

