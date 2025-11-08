- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 87
- Час на прочитання
- 1 хв
Голова ДПСУ Сергій Дейнеко відвідав найгарячіші ділянки фронту
Очільник Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Сергій Дейнеко здійснив робочу поїздку на прикордонні застави Харківщини та Донеччини.
На Харківщині відвідав позиції прикордонників на кордоні з рф та на Куп’янському напрямку. На Донеччині – побував на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках.
На місцях він заслухав доповіді командирів щодо оперативної обстановки, обговорив застосування новітніх засобів і тактик – зокрема безпілотної авіації та артилерії – перевірив умови служби, стан забезпечення та підготовку підрозділів до зимового періоду.
У кожному підрозділі Сергій Дейнеко вручив державні й відомчі нагороди, нагородну зброю та присвоїв офіцерські звання.
Керівник ДПСУ відзначив мужність прикордонників комендатур швидкого реагування Чернігівського та Волинського загонів, підрозділів Харківського загону та бригад "Помста", "Гарт" і "Форпост", окремо подякував операторам РУБпАК "Фенікс" за ефективну роботу.
"Триває робота з посилення спроможностей – направлення нових артилерійських засобів, дронів та броньованих автомобілів", - додав Дейнеко, пообіцявши нові види озброєння вже найближчим часом.